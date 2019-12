Himmelsphänomene 2020: Sonne, Mond und Sterne im Jahreslauf

Sonne, Mond und Sterne 2020: Das neue Jahr bringt einige spannende Himmelsereignisse. Am 10. Januar findet eine Halbschattenfinsternis des Mondes statt. Unser Nachbar im All taucht dabei zu 92 Prozent in den Halbschatten der Erde ein. Die Venus trumpft im Frühjahr auf, der Mars bekommt im Oktober einen großen Auftritt.

Einen verdunkelten Tageshimmel wird es in Mitteleuropa diesmal nicht geben: Weder die ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni noch die totale Sonnenfinsternis am 14. Dezember sind im deutschen Sprachraum beobachtbar. Dafür steht ein nettes Extra für bestimmte Geburtstagskinder bevor: Das Jahr 2020 ist ein Schaltjahr.

Sichtbarkeit der Planeten

Im Frühjahr wird die Venus als strahlender Abendstern am Westhimmel die Blicke auf sich ziehen. Nach Sonne und Mond ist unser innerer Nachbarplanet mit Abstand das hellste Gestirn am irdischen Firmament, das bei besonders klarer Luft sogar am Taghimmel erkannt werden kann. Ende April leuchtet die Venus abends in maximalem Glanz, Ende Mai zieht sie sich vom Abendhimmel zurück. Ende Juni erscheint sie auf der morgendlichen Himmelsbühne, wo sie am 10. Juli in maximalem Glanz strahlt. Bis Jahresende bleibt die Venus dann Morgenstern.

Der Mars kann zu Jahresbeginn zunächst am Morgenhimmel und ab Juni in der zweiten Nachthälfte gesehen werden. Im Herbst wird der Rote Planet zu einem auffälligen Gestirn: Am 14. Oktober steht er im Sternbild Fische in Opposition zur Sonne und ist die gesamte Nacht über sichtbar. Bereits in der ersten Oktoberwoche erreicht der Planet mit 62 Millionen Kilometern seine geringste Entfernung von der Erde. Unübersehbar strahlt der Mars im Sternbild Fische und übertrifft sogar den Riesenplaneten Jupiter an Helligkeit. Bis Jahresende bleibt der Mars am Abendhimmel beobachtbar.