Hier werden Kunden ausgetrickst - dreiste Verkaufsmaschen erhalten Schmähpreis

Foodwatch will explizit gegen derartige Täuschungsversuche vorgehen. Dies scheitert aber meist an der Lebensmittelüberwachung selbst. Denn obwohl Foodwatch die Lebensmittelbehörden dazu dränge, gegen derartige Werbemachenschaften vorzugehen, würden diese nicht genug dagegen unternehmen. Foodwatch will nun von der Lebensmittelbehörde in Kulmbach, welche für Hochland zuständig ist, bis zum 22. September eine eindeutige Reaktion sehen, ansonsten würden sie gegen die Behörde klagen.

