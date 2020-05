Angriff auf Team der Heute-Show am 1. Mai - vier Verletzte

Polizisten am Ort des Übergriffs: Ein Team der "ZDF heute-show" wurde am 1. Mai zwischen Alexanderplatz und Hackeschen Markt in Berlin attackiert. Laut Polizeisprecherin wurden sieben Personen des Kamerateams von einer mehrköpfigen Personengruppe angegriffen, fünf wurden verletzt und vier von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Christoph Soeder (dpa)

