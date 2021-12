Kürzester Tag des Jahres - was sich jetzt ändert: Grau, nass und ungemütlich waren die Tage im November und Dezember meisten. Kaum Schnee, dafür aber viel Nebel. Tages- und vor allem direktes Sonnenlicht waren Mangelware. Erst in den letzten Tagen kam in Franken häufiger die Sonne zum Vorschein. Nicht ohne Grund neigen Menschen in dieser Zeit eher zu schlechter Stimmung, manche sogar zu Depressionen. Mit einfachen Tricks kann man dem "Winterblues" entgegenwirken.

Tageslicht ist dabei ein wesentlicher Baustein. Und das wird ab jetzt wieder mehr. Denn: Der 21. Dezember, also der kürzeste Tag des Jahres, ist die sogenannte Wintersonnenwende. Ab jetzt geht es "n'auswärts". Wir dürfen uns über mehr Tageslicht freuen, denn die Tage werden jetzt wieder länger. Zwar langsam, aber sicher.

Wintersonnenwende: Diesen Einfluss hat der "kürzeste Tag des Jahres" auf unser Leben

Am Tag der Wintersonnenwende hat die Sonne ihren südlichsten Punkt auf dem südlichsten Wendekreis erreicht. Das wird genau um 16.58 Uhr der Fall sein, wie die Morgenpost schreibt. Das ist der Grund, warum die Sonne auf der Nordhalbkugel an diesem Tag am kürzesten zu sehen ist. Nach dem 21. Dezember wendet sich die Sonne Tag für Tag ein kleines Stück mehr der Nordhalbkugel zu. Am 21. Juni hat sie dann ihren Höhepunkt erreicht - nach der Sommersonnenwende wandert die Sonne wieder Richtung Südhalbkugel, die Tage werden wieder kürzer. Ursache für diesen Verlauf ist die Neigung der Erdachse um 23,5 Grad.

Nach dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger, die Wahrscheinlichkeit auf Tageslicht steigt also täglich. Schaut man auf Nürnberg und den Sonnenuntergang dort, dann kündigt die Seite sunrise-and-sunset.com diesen für den 21. Dezember für 16.17 Uhr an. Eine Woche später, also am 28. Dezember, geht die Sonne erst fünf Minuten später unter - also um 16.22 Uhr.

Auffallend ist, dass die Tage zuerst länger werden und nicht früher beginnen. Während die Sonne täglich später untergeht, geht sie meist zwei bis drei Tage in Folge etwa zur selben Zeit wieder auf. Das ist bis Ende Dezember etwa 8.10 Uhr. Erst im Januar ändert sich das spürbar. Ende des ersten Monats im neuen Jahr ist es schon einen Tag länger hell. Und wenn dann das Wetter auch noch schön sein sollte, dann können wir uns definitiv über deutlich mehr Sonne freuen.