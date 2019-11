Hermes-Paketbote hinterlässt sonderbare Botschaft: Der traurigste Benachrichtigungszettel aller Zeiten?

Auf Facebook gibt es viele Unterhaltungsseiten. Manch einer diskutiert dort gerne über Gott und die Welt, andere wollen Bilder von skurrilen Alltagssituationen sehen. Wieder andere erfreuen sich an sogenannten "Memes". Eine der Beliebtesten Facebook-Seiten ist "Best of Kleinanzeigen". Dort wurde auch die Nachricht des Hermes-Boten bekannt.

Hermes-Bote hinterlässt traurige Botschaft

"Es gibt keine Nachbarn und niemand akzeptiert sie", heißt es in der innerhalb von kurzer Zeit tausendfach geteilten Nachricht. Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Paketbote in der Formulierung vertan hat. Er wollte mutmaßlich damit ausdrücken, dass kein Nachbar da beziehungsweise niemand bereit war das Paket anzunehmen.

Doch sein Versuch, diese Nachricht zu verschriftlichen, ging gründlich schief. Ein Paketempfänger, der keine Nachbarn hat und von niemandem akzeptiert wird? Sollte diese Nachricht der Wahrheit entsprechen, dann wäre es wohl eine der traurigsten Benachrichtigungen aller Zeiten.