Kurioses Video: Hermes-Bote wirft Paket auf Balkon - und scheitert mehrmals

Paketbote ist ein undankbarer Job. Die Bezahlung ist oft schlecht, die Arbeitszeiten unangenehm - und mit Dankbarkeit können die Boten auch selten rechnen.Nicht ohne Grund wurde der Beruf des Paketboten unlängst zum zweit undankbarsten Beruf in Deutschland gewählt.

Auch der Ruf von Paketboten ist nicht unbedingt ein guter. Zuletzt wurde bekannt, dass zwei Paketboten in Unterfranken Päckchen im Wert von 7000 Euro gestohlen haben. Auch in Mittelfranken flog im Herbst 2018 ein solcher Fall auf. Und im April letzten Jahres entsorgte ein Paketzusteller kurzerhand 80 Pakete in einem Wald bei Kronach.

Nun sorgt ein Video bei Twitter für Aufregung: Weil er den Empfänger eines Paktes nicht antraf, versuchte ein Hermesbote ein Paket auf den Balkon zu werfen. Erst beim dritten Versuch klappt das - zweimal landet das Paket unsanft auf der Straße.

Wo das Video aufgenommen wurde und was in dem Paket war, erfährt man nicht. Hermes selbst reagiert unter dem Tweet: "Was zum... das habe ich auch noch nie gesehen. Das geht überhaupt nicht" - und bittet um genauere Angaben, um den Boten zu identifizieren.

Diese Reaktion von Hermes findet nicht bei jedem Anklang: "Das Problem wird übrigens nicht dadurch gelöst, dass Ihr den betreffenden Fahrer ausmacht und feuert. Bezahlt Eure Mitarbeiter endlich anständig und hört auf mit den Sub-Sub-Subunternehmerstrukturen, dann bauen die auch weniger Mist bei der Zustellung", schreibt ein Nutzer.