24.01.2022, Heidelberg: Fahrzeuge der Polizei stehen am Gelände der Heidelberger Universität. Auf dem Campus hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einer Langwaffe mehrere Menschen in einem Hörsaal verletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter sei inzwischen tot. Foto: R.Priebe//Pr-Video/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: R.Priebe (/Pr-Video) / dpa