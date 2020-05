Harte Corona-Strafe: 1000 Euro für Familienspaziergang

Eine Familie aus Stuttgart hatte sich den Vatertag (21. Mai 2020) wohl anders vorgestellt. Ein Spaziergang führte zu einer saftigen Geldstrafe. Der Grund: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, wurde jedes der fünf Familienmitglieder zu 200 Euro Strafe verdonnert.

Teurer Familienausflug am Vatertag

Demnach war die Familie (Großvater, Eltern, erwachsene Töchter) in einer Zweier- und einer Dreiergruppe unterwegs: Als ihnen eine Polizeistreife entgegenkam, rückte die Familie zusammen und stand dicht beieinander. Dies war für die Polizei Grund genug anzunehmen, dass sich die Familie gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhielt. So weit, so legal. Problem dabei war, dass die fünf Beteiligten in insgesamt vier Haushalten leben. Zwar sind die Familienmitglieder in "gerader Linie" miteinander verwandt. Aber: In der Öffentlichkeit ist nur das Treffen von lediglich zwei Hausständen unter Nichteinhaltung des Mindestabstandes (1,5 Meter) erlaubt. In diesem Fall waren es also zwei Hausstände zu viel.