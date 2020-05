Es ist eine der vielen wichtigen Fragen für alle werdenden Eltern: Wie soll unser Kind heißen? Die "Gesellschaft für deutsche Sprache" (Gfds) wertet jährlich aus, welche die beliebtesten Vornamen für Jungen und Mädchen waren.

Die beliebtesten Erstnamen aus dem Jahr 2019 sind demnach Hanna/Hannah und Noah gewesen. Dabei gibt es jeweils nur kleine Veränderungen auf der Rangliste: Hannah tauscht bei den Mädchen somit den Spitzenplatz mit Emma. Der Favorit aus 2018 rutscht mit nur einem Zähler Unterschied auf Platz 2, gefolgt von Mia auf Platz 3. Bei den Buben landen Ben und Paul auf Platz 2 und 3, welche 2018 noch Platz 1 und 2 belegten.

Hannah und Noah machen das Rennen für 2019

Ebenso wird nach der Namenswahl in den Bundesländern unterschieden. In Bayern bleiben Marie und Maximilian auf Platz 1 der beliebtesten Gesamtnamen. Auf Platz 1 der Erstnamen sind hingegen Sophia und Maximilian.

Die beliebtesten Erstnamen der Mädchen (in Klammern die Platzierung des Vorjahres):

Hanna/Hannah (2) Emma (1) Mia (3) Emilia (5) Sophia/Sofia (4) Lina (6) Klara/Clara (9) Ella (8) Mila (7) Marie (12)

Die beliebtesten Erstnamen der Jungen:

Noah (4) Ben (1) Paul (2) Leon (3) Louis/Luis (5) Henry/Henri (8) Felix (9) Elias (7) Jonas (6) Finn (11)

In Bayern sind Marie und Maximilian an der Spitze

Vor allem bei den Mädchen seien die weichen Namen immer noch dominant, erläuterte die Sprachwissenschaftlerin und GfdS-Vorstandsmitglied Prof. Damaris Nübling. So finden sich unter den Top-Ten unter anderem noch Emilia (4), Lina (6) oder Mila (9).

"Die Jungennamen sind in gewisser Hinsicht bunter", sagte Nübling. Ihr Spektrum an Vokalen und Konsonanten sei deutlich reichhaltiger. Auf die Liste der beliebtesten Erstnamen schafften es etwa Luis (5), Felix (7) oder Finn (10). Die GfdS hat in diesem Jahr erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Früher war von den Sprachforschern vor allem eine Gesamtliste ausgewertet worden. Die GfdS beruft sich auf Daten aus 700 Standesämtern bundesweit, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt.

Die Wissenschaftlerin gab zu bedenken, dass sich von Jahr zu Jahr kaum etwas fundamental bei der Namensgebung ändere. Dies sehe jedoch ganz anders aus, wenn man die Jahrzehnte in den Blick nehme.

Unterschiede in der Namensgebung sind über Jahrzehnte hinweg deutlicher zu erkennen

In den 1950er und 1960er Jahren seien kurze und etwas hart klingende Jungennamen modern gewesen, etwa Peter, Werner oder Klaus, erklärte Nübling. Dagegen hießen Mädchen zu dieser Zeit oft Gabriele, Ursula oder Angelika, hatten also längere und fließendere Namen. Erst ab den 70er Jahren seien auch die Jungennamen länger und bunter geworden - mit Michael, Christian oder Andreas.