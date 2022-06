In Hamm in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Sie wurde Opfer einer Gewalttat, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund mitteilte. Zum Zeitpunkt des Auffindens brannte die Leiche.

Bei der Toten handelt es sich wohl laut Staatsanwaltschaft um eine vermisste 17-Jährige. Inzwischen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich um den Freund der jungen Frau.

Tötungsdelikt in Hamm: Wollte der Täter die Spuren beseitigen?

Die Polizei hatte berichtet, dass ein Radfahrer am Freitag gegen 5.30 Uhr eine Leiche im Naturschutzgebiet "Am Tibaum" an einem Weg entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt brannte die Leiche, das Feuer war aber nicht die Todesursache. Auf in Medien veröffentlichten Bildern ist eine verkohlte Stelle am Fundort zu sehen.

"Wir gehen davon aus, dass sie schon mehrere Tage tot war und der Leichnam nur dort verbrannt wurde, um Spuren zu beseitigen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu Tatverdächtigen gab es zunächst keine Informationen. Es ermittelt eine Mordkommission.

Bei der Leiche handelt es sich offenbar um eine 17-jährige Vermisste. Die junge Frau aus dem Märkischen Kreis war demnach seit Dienstag vergangener Woche (14. Juni) verschwunden. Nachdem sie zu einer Schul-Abschlussfeier nicht erschienen war, wurde sie als vermisst gemeldet.

Festnahme: Ex-Freund unter Verdacht in Untersuchungshaft

Die Polizei hat nun den 26-jährigen Ex-Freund der toten 17-Jährigen festgenommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, hätten mehrere Indizien zu dem Mann geführt. Er ist inzwischen in Untersuchungshaft - um welche Indizien es sich handelte, wollte die Staatsanwaltschaft bisher nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen Totschlags beantragt.

Grund war womöglich die Trennung des Paares: Eine Woche vor dem Verschwinden der 17-Jährigen sollen die beiden sich getrennt haben. Der 26-Jährige war nach dem Verschwinden des Teenagers bereits als Zeuge vernommen worden. Von seiner Festnahme sei er überrascht gewesen.

Die Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass die junge Frau nicht an den Flammen starb, sondern durch «massive Gewalt gegen den Hals».