Während eines Fluges von Istanbul nach Hamburg ist in der vergangenen Woche ein Passagier gestorben. Weitere Einzelheiten wollte die Hamburger Gesundheitsbehörde aus Datenschutzgründen am Montag (1. November 2021) nicht mitteilen. Nach einem Online-Bericht des "Hamburger Abendblatts" soll der Mann mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein.

Gerichtsmediziner hätten das Virus bei einer Voruntersuchung des Leichnams nachgewiesen, hieß es. Zu dem Medienbericht wollte sich die Gesundheitsbehörde nicht äußern.

Mann regungslos in Sitz gefunden - er starb wohl während des Fluges

Nach Informationen der Zeitung soll es sich um einen 51 Jahre alten Mann handeln, der zuletzt in Schleswig-Holstein lebte. Er soll mehrere schwere Vorerkrankungen gehabt haben. Der Airbus mit dem Toten sei bereits am vergangenen Montag (25. Oktober 2021) in Hamburg gelandet.

Der Mann wurde offenbar regungslos in seinem Sitz gefunden - jede Hilfe kam zu spät. Vorübergehend gab es wohl sogar den Verdacht, dass der Mann beriets tot an Bord gebracht worden sei. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, wie Medien berichten. Wie der Mann trotz Corona-Infektion in den Flieger kam, ist noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

red/dpa