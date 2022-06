Deutschland vor 1 Stunde

Energiepreise

Habeck bei Maybrit Illner: "Werden dramatischen Anstieg der Heizkosten erleben"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war am Donnerstag zu Gast in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Dort äußerte er sich zu weiteren Preisanstiegen für Energiekosten und sprach von einem "Gewöhnungseffekt" in Bezug auf den Ukraine-Krieg.