Auch der Diesel ist derzeit günstig: Dieser verbilligte sich auf 1,078 Euro - um 1,8 Cent. Am Donnerstagmittag (23. April 2020) war an einer Tankstelle im oberfränkischen Bamberg ein Diesel-Literpreis von 99 Cent zu lesen. Die aktuell nur kleine Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis begründet der Verkehrsclub mit einer hohen Nachfrage an Heizöl.

Trotz der niedrigen Preise raten der "ADAC" und der "Auto Club Europa (ACE)" davon ab, Benzin oder Diesel zu hamstern. Aus Sicherheitsgründen sollten sich nicht mehr als zehn Liter im Auto befinden. Sonst könne es bei einer schärferen Bremsung oder einem Unfall zu katastrophalen Folgen kommen, wie ein "ADAC"-Sprecher der dpa sagte.

