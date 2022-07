Bei Bauarbeiten an einer Mauer der Justizvollzugsanstalt Torgaus sind vor einer Woche (24. Juni 2022) menschliche Knochen gefunden worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag (30. Juni 2022) berichtete, befindet sich die Fundstelle der Knochen zwischen der äußeren Umfriedung und der inneren Mauer des Gefängnisses. Rechtsmediziner kamen laut Mitteilung der Polizei nach ersten Untersuchungen zu der Erkenntnis, dass es sich um "Gebeine mehrerer Menschen, welche schon seit einigen Jahrzehnten in der Erde liegen" handelt. Das genaue Alter der Knochen sei jedoch noch unklar.

Ermittlungen zu Todesumständen und Herkunft der Knochen

Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammten die Knochen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu der Herkunft der Knochen aufgenommen. Weiterhin wird zu den Todesumständen ermittelt. Nun soll nach weiteren Knochenteilen gesucht werden. "Man muss sich das wie eine archäologische Ausgrabung vorstellen. Die Beamten gehen vorsichtig und behutsam vor, damit nichts beschädigt wird. Was wir finden, leiten wir an die Rechtsmediziner weiter. Später werden Historiker dazu geholt", sagte ein Polizeisprecher der "Bild"-Zeitung.

Die Justizvollzugsanstalt Torgau steht auf dem ehemaligen Festungsgelände Fort Zinna. Die Anlage hat eine wechselvolle Geschichte. Sie wurde 1811 unter König Friedrich August I. errichtet.