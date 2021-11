Wenn es nach Janosch Dahmen ginge, sind volle Fußballstadien vorerst verboten: "Wir dürfen die Gesundheit von vielen jetzt nicht bei sorglosen Großveranstaltungen verzocken", sagte der Bundestagsabgeordnete und Arzt am Sonntag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Spiele etwa in Fußballstadien seien bei niedrigen Fallzahlen unter 2G-Bedingungen (nur Geimpfte und Genesene) weitgehend sicher, meinte er. "Bei diesen hohen Infektionszahlen und vor dem Hintergrund neuer und besorgniserregender Mutationen sind sie jedoch insbesondere ohne Masken und ausreichend Abstand einfach zu gefährlich."

Auch Karl Lauterbach gegen volle Fußballstadien

Ähnlich hatte sich zuvor der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geäußert und sich angesichts der dramatischen Corona-Lage in Deutschland gegen Fußball-Spiele in vollen Stadion ausgesprochen. "Ich finde es hochproblematisch, was wir beim Fußball sehen", hatte er der Bild am Sonntag gesagt. "Die Menschen infizieren sich nicht im Stadion, aber die Anreise und die Feiern nach dem Spiel sind die Infektionsherde. Daher sind Spiele im vollen Stadion aktuell nicht akzeptabel."

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Am Samstag hatte das rheinische Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach vor 50.000 Zuschauern unter 2G stattgefunden. Das Gesundheitsamt Köln hatte einen entsprechenden Antrag des Kölner Clubs am Freitag genehmigt. Bei anderen Spielen waren die Zuschauerzahlen begrenzt, die Partie von RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen am Sonntag wurde ohne Fans angepfiffen.

"Die Bilder vom Samstag sind mir unerklärlich", sagte Dahmen. Sie bestätigten den Eindruck, dass "es weiter eine ganze Reihe von Menschen auch in Verantwortung gibt, die den Ernst der Lage und das jetzt Notwendige nicht erkannt haben und die dementsprechend zögern und Offensichtliches nicht rechtzeitig und ausreichend tun."