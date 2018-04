Größerer Brand in Homberg (Ohm): Pizzeria steht in Flammen

Größerer Brand in Homberg (Ohm): In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Homberg (Ohm) zu einem größeren Gebäudebrand.



Brand in Homberg: Zwei Bewohner befanden sich im Gebäude



Gegen 00.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass in der Nieder-Ofleidener Straße im Stadtteil Ober Ofleiden ein Gebäude in Brand geraten war. Der Brand breitete sich vom hinteren Teil des verwinkelten Gebäudekomplexes auf den vorderen Teil des Gebäudes aus. In dem vorderen Teil befinden laut Medienberichten eine Pizzeria mit darüber liegender Wohnung.



Besonders im vorderen Teil des Gebäudes wütete das Feuer heftig. Die beiden Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort



Die Feuerwehr rückte mit mehr als 60 Einsatzkräften an und konnte das Feuer so weit eindämmen, dass benachbarte Gebäude und eine angrenzende Scheune mit mehreren Fahrzeugen nicht ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen wurden.



Weil aber immer wieder Glutnester aufflammten, waren die Einsatzkräfte bis 06.00 Uhr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Durch die Brandbekämpfungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Trotz Rundfunkwarnungen fuhren immer wieder Fahrzeuge in den abgesperrten Bereich.



750.000 Euro Schaden und die Brandwache dauert an



Nach ersten Schätzungen der Einsatzkräfte beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 750.000 Euro. Auch die Bürgermeisterin der Stadt war vor Ort, um sich ein Bild von dem Brand zu machen. Die Brandwache und die Verkehrsmaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis Donnerstagmittag an.



Die Brandursache steht bislang noch nicht fest, die Ermittlungen werden von der Alsfelder Kriminalpolizei geleitet.