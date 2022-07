Eine vermisste 14-Jährige aus Gottenheim in Baden-Württemberg ist tot. Am Freitag war im hessischen Wetteraukreis eine Tote gefunden worden - die gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um die 14-Jährige handelt, teilte die Polizei am Samstagabend in Freiburg mit. Der Wetteraukreis ist rund 300 Kilometer vom Elternhaus des Mädchens entfernt.

Seit dem 21. Juli hatte die Polizei mit Hochdruck nach der 14-Jährigen gesucht. Die Jugendliche hatte gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wurde seitdem vermisst. Polizisten hatten auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, die Jugendliche zu finden.

Vermisstes Mädchen Gottenheim tot - Polizei will Details zum Fall nicht nennen

Die Polizei teilte am Samstagabend keine weiteren Details zu dem Fall mit. Fragen, die das Ermittlungsverfahren betreffen, sollen bei einer Pressekonferenz am Montag beantwortet werden, wie es hieß.