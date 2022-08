Gute Nachrichten: Passende Stammzellspender*innen für Luan und Leandro gefunden

für Luan und Leandro gefunden Die Jungen aus der Metropolregion Rhein-Neckar sind an Krebs erkrankt

erkrankt Zahlreiche potenzielle Lebensretter*innen wurden bei Typisierungsaktion neu registriert

Luan und Leandro haben es nicht leicht - obwohl die beiden Jungen aus der Metropolregion Rhein-Neckar erst fünf und dreizehn Jahre alt sind, müssen sie schon gegen eine potenziell tödliche Krankheit ankämpfen. Beide Kinder sind an Krebs erkrankt, doch es gibt gute Nachrichten: Für Luan und Leandro konnten passende Stammzellspender*innen gefunden werden. Auch die Typisierungsaktion, die die DKMS für die beiden Jungen im Juli in Gommersheim (Landkreis: Südliche Weinstraße) organisierte, war ein voller Erfolg. Es registrierten sich 396 potenzielle Lebensretter*innen.

"Überglücklich und dankbar": Passende Stammzellspender*innen für Luan und Leandro gefunden

Während Luan an Leukämie erkrankt ist, leidet Leandro an einer besonders seltenen Krebsart, dem Langerhans-Sarkom. Beide müssen kräftezehrende Therapien über sich ergehen lassen, die mit unangenehmen Nebenwirkungen einhergehen. Um gesund werden zu können, sind sie außerdem auf eine Stammzellspende angewiesen.

Passende Spender*innen zu finden ist oftmals aber gar nicht so einfach, da dafür verschiedene Gewebemerkmale zwischen Spender*in und Empfänger*in übereinstimmen müssen. Nicht umsonst spricht man in diesem Zusammenhang auch vom "genetischen Zwilling". Um die Chancen von Luan und Leandro zu erhöhen, fand im Juli eine Typisierungsaktion in Gommersheim statt. Wie die DKMS berichtet, konnten dabei 396 potenzielle Lebensretter*innen dazugewonnen werden.

Und die DKMS hat noch mehr gute Neuigkeiten. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von inRLP.de berichtet, seien Spender*innen für beide Jungen gefunden worden: "Erst für Luan und etwas später auch für Leandro." Die Erleichterung ihrer Familien ist riesengroß. "Wir können es noch gar nicht richtig fassen und sind einfach nur überglücklich und dankbar", schreibt Luans Familie bei Instagram.