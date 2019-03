Goldschakal: Über den Umgang mit einwandernden Tieren

Während die mediale Aufmerksamkeit auf den Wolf gerichtet war, ging das ihm nachfolgende Raubtier leer aus. Vom Goldschakal haben bisher nur wenige etwas gehört. Kein Wunder, das Tier ist äußerst scheu. Handlungsbedarf herrscht trotzdem.

Gefahr der Tollwuteinschleppung

Denn der Goldschakal ist nicht ungefährlicher als der Wolf, schließlich handelt es sich auch bei ihm um einen Beutegreifer. Wie sein großer Verwandter - der Wolf - wanderte auch er aus östlichen und südöstlichen Gefilden ein. Zwar sind Wanderungsbewegungen in der Tierwelt gang und gebe, bergen jedoch Risiken. Beispielsweise die Gefahr der Tollwuteinschleppung.

Laut der World-Health-Organization (WHO) tritt im Osten Europas, Russland und Vorderasien vermehrt Tollwut bei Wildtieren auf. In manchen dieser Gebiete stuft die Gesundheitsbehörde die Krankheit sogar als endemisch ein. Weil er was seine Nahrung angeht ein Generalist ist, legt er sich nicht auf eine Beute fest. Säugetiere, Amphibien oder Aas stehen auf seinem Speiseplan.

Auswirkungen auf hiesiges Ökosystem noch unklar

Welche Auswirkungen seine Anwesenheit auf heimische Tierarten hat, ist noch unklar. Weil es sich jedoch um einen Beutegreifer handelt, lässt sich eine Prognose abgeben. Durch den Goldschakal angetrieben, wird das Wild mobiler werden. Das hätte zur Folge, dass mehr Wildschäden auftreten.

Dass der Goldschakal nicht nur einfach durchzieht, zeigt der Blick nach Ungarn. Dort wird der Goldschakal bejagt. Die Abschusszahlen zeigen, dass die Population rasch anwächst. Erlegten Jäger 1996 noch sechs Schakale, sah es wenige Jahre später bereits anders aus. Ungarische Jäger schossen 2018 laut der deutschen Presseagentur 5831 Goldschakale. Nach Hochrechnungen der Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) leben mittlerweile bis zu 117.000 Goldschakale in Europa. Zum Vergleich: Der Wolfsbestand wird auf 17.000 Tiere geschätzt.

Wie sollte also mit einem Tier verfahren werden, über dessen Auswirkungen auf das hiesige Ökosystem man sich noch unklar ist? Der Wolf kann hier als Vorbild dienen. Es braucht Monitoringkampagnen, Managementpläne und Informationen für Landwirte, Bürger und Jäger. Erst dann kann eine Strategie entwickelt werden, wie mit dem Goldschakal zu verfahren ist.