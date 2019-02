Das muss wahre Liebe sein: Auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Göttingen wurde am Freitag eine Ehe geschlossen. Die 68-Jährige Sigrid Hunger gab ihrem langjährigen Lebenspartner Werner Holtemeyer (58) das Ja-Wort. Die Hochzeit sei bereits lange geplant gewesen, berichtete das Paar, das sich durch die schwere Erkrankung Holtemeyers nicht aufhalten ließ.

Ehemann Holtemeyer ist unheilbar krank - die Hochzeit grenzt an ein Wunder

Werner Holtemeyer ist vor einem Jahr an ALS, einer nicht heilbaren degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems, erkrankt. Dass es nun überhaupt noch zur Hochzeit gekommen ist, grenzt schon fast ein Wunder, berichtet das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende. Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde Holtemeyer aus einem anderen Krankenhaus notfallmäßig in die Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin des Krankenhauses in Göttingen verlegt. "Der Gesundheitszustand des Patienten war zunächst sehr schlecht", erzählt Carl Fabian Höhl, Stationsarzt der Weaning-Einheit. Das Weaningzentrum, wo Holtemeyer jetzt liegt, ist eine Intensivstation, auf der Patienten betreut werden, die über einen Beatmungsschlauch beatmet werden und trotz Besserung der Erkrankung nicht erfolgreich von einem Beatmungsgerät entwöhnt werden können.

"Der Zustand von Herrn Holtemeyer hat sich in den letzten Tagen sehr gebessert, so dass jetzt die Hochzeit möglich war", sagt Höhl. Weiteres Ziel sei es nun, den Patienten im Rahmen des Weanings von der Beatmung zu entwöhnen und ihn so stabil wie möglich nach Hause zu entlassen.

Sigrid und Werner leben schon seit 15 Jahren zusammen

Werner und seine Sigrid leben schon seit fast 15 Jahren zusammen. Ostern 2004 haben sie sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Sie trafen sich in Bad Driburg, nach anderthalb Jahren ist Sigrid zu Werner nach Warburg gezogen, wo sie seitdem wohnen.

Der Nachtdienst der Station 4 hatte vor der Hochzeit extra ein Laken mit den Worten "Just Married" beschrieben, das Zimmer und die Station passend geschmückt. Bei der Trauung am Freitagmittag schließlich war das gesamte Stationspersonal dabei. Auch aus Warburg waren Arbeitskollegen von Werner gekommen, der beim Finanzamt gearbeitet hat. Christian Lüer, Standesbeamter des Flecken Bovenden, führte die Trauung durch. "Ich habe zum ersten Mal im Krankenhaus eine Ehe geschlossen", sagt Lüer, der seit 2004 Standesbeamter ist und zwischen 70 und 100 Ehen im Jahr schließt. Der Termin im Krankenhaus sei außergewöhnlich, die Atmosphäre aber schön, da fühle man sich gut aufgehoben. Im Anschluss an die offizielle Trauung segnete Klinikseelsorgerin und Pastorin Uta Callies das frisch vermählte Paar, ein Organist spielte Lieder, und es gab alkoholfreien Sekt für alle.

Lesen Sie auch: Die Hochzeit als Event: Fränkische Hochzeitsplaner haben Erfolg mit neuer Idee

Auch Pneumologie-Chefarzt Dr. Wolfgang Körber war von der Hochzeit auf der Intensivstation begeistert. "So etwas hatten wir hier noch nicht. Das Team der Station hat dieses besondere Ereignis ganz hervorragend umgesetzt." Das habe auch zum Teamgeist beigetragen, so Körber.

Ehefrau Sigrid: "Es war einfach schön"

Die frisch verheiratete Ehefrau sagte, immer noch aufgeregt, nach der Trauung: "Es war einfach schön. Die Ärzte, das Pflegepersonal, alles top. Wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben." Sigrid Holtemeyer wohnt während des Klinikaufenthalts im Landgasthaus Fricke in Lenglern. "Auch hier ist das Personal sehr mitfühlend."