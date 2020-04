19-Jähriger liegt tot unter Auto - was ist genau passiert? Am Dienstagabend wurde bei Ulm ein junger Mann tot unter einem Auto liegend gefunden. Darüber berichtet das Polizeipräsidium am Tag danach. Seitdem laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren.

Gegen 20 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er auf einem Feldweg bei Gingen an der Fils einen Auto entdeckt hatte, unter dem eine leblose Person lag. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Die Behörden haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der rote VW in den Abendstunden im Wohngebiet Böhringer Weg unterwegs gewesen sein. Bei der Fahrt soll der Golf mehrere Steine und einen Zaun gerammt haben.

Gingen an der Fils: 19-Jähriger liegt leblos unter Auto - wie kam er dort hin?

Auf einem Feldweg in etwa 100 Meter Entfernung stoppte der Pkw. Dort fand der Zeuge später auch das Auto, unter dem der 19-Jährige lag. Im Fahrzeug soll außer dem jungen Mann noch ein 21-Jähriger gesessen sein. Wer von den beiden das Auto gelenkt hatte ist derzeit noch unklar. Wie und warum der Mann unter den Golf kam, wie er zu Tode kam, die Verbindung der Männer zueinander sowie weitere Umstände des Sachverhalts sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Polizei hat das Auto sichergestellt. Spezialisten der Polizei haben umfangreiche Spuren gesichert. Zur Erforschung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft Ulm auch einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen sucht nun auch Zeugen und fragt:

Wer hat Dienstagabend einen roten VW Golf im Wohngebiet Böhringer Weg fahren sehen?

Wer kann den Fahrer des Autos beschreiben?

Wer hat gesehen oder gehört, was auf dem Feldweg geschehen ist?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Hinweise zum ungeklärten Tod des 19-Jährigen nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefon-Nummer 07335/96260 entgegen.