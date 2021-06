Auch nach dem Sommer-Wochenende wird es am heutigen Montag (28. Juni) zunächst nochmal ordentlich warm. Aber der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Montagabend vor Unwettern in vielen Regionen Frankens. Die Meteorologen rechnen im Osten mit Temperaturen bis zu 33 Grad, im Westen mit 26 bis 30 Grad. Ab dem späten Abend ziehen von Südwesten Gewitter auf.

Laut den Experten vom DWD kann zusätzlich heftiger Starkregen (zwischen 25 und 40 l/qm in wenigen Stunden) auftreten. Auch bis zu 3 cm Hagel meldet der Wetterdienst. Örtlich sind Sturmböen mir einer Geschwindigkeit um die 100 km/h (Bft 10) möglich.

Stadt und Landkreis Ansbach besonders betroffen

In Stadt und Landkreis Ansbach könnte es zu noch heftigeren Unwettern kommen: Bereits am Montagnachmittag könnte der Sommer hier ein Ende haben. Es entwickeln sich laut DWD zunächst vereinzelt, und ab dem Abend dann verbreitet Gewitter, heftiger Starkregen (um 40 l/qm) und örtlich sogar extrem heftiger Starkregen (bis 70 l/qm in kurzer Zeit).

Zudem warnt der Wetterdienst vor Hagel (bis zu 5 cm) und schweren Sturmböen um die 100 km/h (Bft 10). Örtlich bestehe ein erhöhtes Risiko für Orkanböen bis zu 120 km/h (Bft 12).

DWD warnt in Franken: Diese Regionen sind besonders betroffen

In diesen Regionen ist das Unwetter-Potential laut DWD heute besonders hoch:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Coburg

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Kreis Haßberge

Kreis Roth

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Lichtenfels

Stadt und Kreis Bamberg

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Miltenberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Die Unwetter-Warnungen in den Städten und Landkreisen gelten laut Deutschem Wetterdienst voraussichtlich von Montagnachmittag (28. Juni, 15 Uhr) bzw. Montagabend (28. Juni, 21 Uhr) bis Dienstag (29. Juni) in den frühen Morgenstunden (zirka 4 Uhr).