München vor 51 Minuten

Mordversuch

Gewalt gegen Pflegekräfte: 70 Prozent haben schon Angriffe erlebt - Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

Gewalt gegen Pflegekräfte ist in deutschen Kliniken an der Tagesordnung: 70 Prozent gaben in einer Studie an, schon körperlich attackiert worden zu sein - 94 Prozent wurden bereits verbal angegriffen. Ein besonders schlimmer Fall wird jetzt am Landgericht München verhandelt. Es geht um versuchten Mord.