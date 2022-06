Reaktionen zum Krieg in der Ukraine: Deutschlands Bundeskanzler Scholz hat in einem Interview das Einlenken Russlands im Streit um Getreide-Exporte aus der Ukraine gefordert.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr außerdem in unserem Nachrichten-Ticker.

Update vom 18.06.2022, 20.15 Uhr: Scholz fordert im Streit um Getreide-Exporte Einlenken Russlands

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland zum Einlenken im Streit um ukrainische Getreideexporte aufgefordert. "Man muss für die Welt hoffen, dass eine Verständigung gelingt", sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf laufende Verhandlungen über einen Exportkorridor über das Schwarze Meer. "Russland muss einen sicheren Transport ermöglichen und zugleich glaubhaft zusichern, dass es einen solchen Korridor nicht für eine Invasion nutzt", sagte Scholz. "Es kann ja nicht sein, dass die Getreideschiffe die ukrainischen Häfen verlassen und die russischen Kriegsschiffe die Häfen ansteuern."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag nach dem Treffen mit Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Kiew kritisiert, dass Russland durch eine Blockade ukrainischer Häfen die Ausfuhr von Getreide verhindere und damit eine Lebensmittelkrise hervorrufe. Es müsse alles getan werden, damit Russland in Afrika und Asien nicht Hunger und politisches Chaos auslöse. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte Russland vorgeworfen, UN-Bemühungen um den Export von ukrainischem Getreide zu blockieren. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure der Welt.

Scholz sagte, Deutschland unterstütze die Bemühungen des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres um einen Exportkorridor. Auf die Frage, ob eine UN-Mission denkbar sei, um den Zugang zu ukrainischen Häfen wie Odessa zu sichern, sagte der Bundeskanzler: "Über all diese Fragen wird gegenwärtig verhandelt, aber öffentlich darüber zu spekulieren, machten diese schwierigen Verhandlungen noch komplizierter als sie ohnehin schon sind, deshalb tue ich das nicht."

Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen habe, habe Folgen für die ganze Welt und für viele Länder, die weit weg seien vom Kriegsgeschehen, sagte Scholz. "Hier ist globale Solidarität angesagt." Die Ernährungskrise wird auch Thema beim G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni sein, bei dem Scholz den Vorsitz hat. Experten warnen bereits vor der schlimmsten Hungersnot seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Update vom 17.06.2022, 09.30 Uhr: Herrmann reagiert auf Vorwürfe von Melnyk - "eine Unverschämtheit"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat die Vorwürfe des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk empört zurückgewiesen. Melnyk hatte sich über die deutsche Willkommenskultur ausgelassen und behauptet, dass inzwischen zahlreiche Flüchtlinge wieder in die Ukraine zurückkehren würden, weil sie sich nicht erwünscht fühlten.

"Das ist eine Unverschämtheit und geht vollkommen an der Realität vorbei, das ist einfach falsch", sagte Herrmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz verwies auf die sehr große Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur unter den Bundesbürgern, die auch fast vier Monate nach Beginn des Angriffskrieges bestehen würde.

Zu Melnyks Vorwurf, die ukrainischen Flüchtlinge würden sich in Deutschland nicht wohlfühlen, sagte Herrmann: "Es ist eine Beleidigung gegenüber diesen Tausenden von deutschen Familien, die bereit waren und immer noch sind, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen und zu begleiten."

Update vom 16.06.2022, 16 Uhr: Russlands Ex-Präsident Medwedew spottet über Kiew-Besuch von Scholz, Macron und Draghi

Russlands früherer Präsident Dmitri Medwedew hat die gemeinsame Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi als nutzlos kritisiert. "Die europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti lieben es, Kiew zu besuchen", schrieb Medwedew am Donnerstag auf seinem Twitter-Account. "Mit null Nutzen."

Die Politiker müssten mit dem Zug reisen wie vor 100 Jahren. Sie stellten der Ukraine eine EU-Mitgliedschaft und "alte Haubitzen" in Aussicht, meinte Medwedew, der mittlerweile stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist. "Das ist alles gut. Aber es wird die Ukraine nicht näher in Richtung Frieden bringen. Die Uhr tickt." Scholz, Macron und Draghi waren in der Nacht nach Kiew gereist, um sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

Medwedew war zwischen 2008 und 2012 Kremlchef. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine äußerte er sich bereits vielfach abfällig über das Nachbarland sowie über westliche Staaten. Erst am Mittwoch hatte er in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Telegram das Fortbestehen der Ukraine als souveräner Staat infrage gestellt.

Update vom 16.06.2022, 07.30 Uhr: Schwarzenegger wirft Europa Finanzierung von Putins Krieg vor

"Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger hat harte Kritik gegenüber Europas Handlen im Ukraine-Krieg geäußert. "Egal, wie man es sich anschaut, wir haben Blut an unseren Händen, weil wir den Krieg finanzieren", sagte der 74-Jährige auf der Konferenz "Austrian World Summit", die von seiner Organisation "Schwarzenegger Climate Initiative" veranstaltet wird. Er war dort per Video aus Toronto zugeschalten, wie die "Bild" berichtet.

Laut Schwarzenegger hätten die 1300 Geschosse, die Russland in den ersten zwei Kriegsmonaten auf die Ukraine gefeuert hätte, 7,7 Milliarden Euro gekostet. "Das ist viel, aber während der gleichen Zeit überwies Europa an Russland 44 Mrd. Euro für Brennstoffe." So könnten die Russen - trotz aller Verlusten - sagen: "Hey, wenigstens müssen wir nicht für diesen Krieg bezahlen. Die Europäer schicken uns das Geld."

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien zog zudem die Verbindung zum Klimawandel. Der Ukrainekrieg sei ein weiterer Grund, so schnell wie möglich aus der Nutzung fossiler Brennstoffe auszusteigen. "Wir müssen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Scheitern ist hier keine Option", so Schwarzenegger.

Die Vorwürfe der Hollywood-Legende sind nicht unbegründet: Erst am Montag veröffentlichte das finnische Institut "Center for Research on Energy and Clean Air" (CREA) einen Bericht über Russlands Energieexporte. Die EU sei demzufolge weiterhin der größte Abnehmer von Gas und Öl. Zwischen dem 24. Februar, kurz nach Kriegsbeginn, und dem 3. Juni entfielen knapp 60 Prozent der Exporte auf die EU.

In einer Auswertung der Einzelstaaten ist Deutschland mit Ausgaben von 12,1 Milliarden Euro einer der wichtigesten Kunden Russlands. China lag noch etwas weiter vorne mit 12,6 Milliarden Euro. In den kommenden Wochen wird der Wert für Deutschland aber voraussichtlich weniger steigen: Der russische Konzern Gazprom hat seine Gaslieferungen nach Deutschland drastisch reduziert.

Update vom 15.06.2022, 16 Uhr: "Eh schon verloren" - Politologe Varwick sorgt mit Aussage für Entsetzen

Am Dienstagabend sprachen die Gäste in der ARD-Talkshow "Maischberger" erneut über den Ukraine-Krieg. Zusammen mit Moderatorin Sandra Maischberger diskutierten Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Jorunalist Hajo Schumacher, Publizistin Elisabeth Niejahr, Comedian Oliver Kalkofe, Trigema-Chef Wolfgang Grupp und Politologe Johannes Varwick.

Und letzterer lieferte die Aussage des Abends, die viele entsetzte und Moderatorin Maischberger zu einem kleinen Ordnungsruf bewegte. Bei der Diskussion über weitere Waffenlieferungen an die Urkaine traf Varwick auf Leutheusser-Schnarrenberger.

Die FDP-Politikerin forderte zuletzt in einem offenen Brief weitere Waffen für das Land, dass von Russland angegriffen wurde. Sonst sei die Ukraine geliefert, unterstrich sie erneut in der Sendung.

Dem widersprach Varwick nicht, sondern im Gegenteil: "Das ist bitter für die Ukraine, aber wir sollten aussprechen, dass wir nicht identische Ziele mit der Ukraine haben", sagte er. Der Westen solle auf gar keinen Fall in einen Krieg mit Russland geraten, meinte Varwick und fügte an, dass die Nato in seinen Augen keine Angst vor einem russischen Angriff haben müsse.

"Wenn man sich die Fakten anguckt, ist es einfach nicht zu erwarten, dass das Nato-Territorium von Russland angegriffen wird, die Nato ist um ein Vielfaches stärker als Russland", nannte er als Grund für seine Annahme. Und sagt offen, dass Leutheusser-Schnarrenbergs Weg "im Krieg mit Russland" lande. Er wünsche sich hingegen "Solidarität mit der Ukraine, aber kein Himmelfahrtskommando", so Varwick.

Auf die Frage Maischbergers, wie das dann konkret aussehen sollte, skizzierte der Politologe seine Lösung: "Solidarität ist, dass wir ihnen dabei helfen, eine Lösung in diesem schwierigen Konflikt zu finden, indem wir ihnen zur Seite stehen."

Man sollte diesen Konflikt einfach "einfrieren" statt weiter auf Eskalation zu setzen, so Varwick. Ihm schwebe vor, dass sich der Westen zu einem späteren Zeitpunkt - etwa in einer Amtszeit nach Putin - an den Verhandlungstisch setzen, ähnlich wie bei der Annexion der Krim im Jahr 2014.

Denn: In Varwicks Augen ist die Ukraine nicht mehr zu retten: "Sie ist eh verloren", sagte der Politologe geraderaus. Diese Aussage entsetzte Maischberger sichtlich. Sie entgegenete ihm mahnend: "Bei allem Respekt, es hören uns auch Ukrainer zu."

Update vom 14.06.2022, 13 Uhr: Klitschko schlägt sich auf Seite von Olaf Scholz

Lange stand eine mögliche Ukraine-Reise von Olaf Scholz zur Debatte, nun soll der Kanzler noch in dieser Woche nach Kiew kommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vorab jedoch eine klare Ansage gemacht: Scholz müsse sich zwischen der Ukraine und Russland entscheiden und endlich Stellung beziehen. Doch ausgerechnet Selenskyjs Landsmann Wladimir Klitschko übt nun Kritik an der Aussage seines Präsidenten.

"Insbesondere vor dem Besuch des Bundeskanzlers in Kiew sollten wir an einer Sache keine Zweifel aufkommen lassen: Deutschland war, ist und bleibt immer Partner der Ukraine. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben und Scholz hat dazu längst ein klares Bekenntnis im Bundestag gegeben", sagte der Bruder des Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Dass die Ukraine mehr Waffen zur Verteidigung sowie humanitäre Hilfen brauche, streitet auch Wladimir Klitschko nicht ab. Auch Unterstützung beim angestrebten EU-Beitritt seines Landes sei nötig. "Aber wir sollten auch nicht vergessen, was von so vielen geleistet wurde, nicht zuletzt bei der Aufnahme von Flüchtlingen", betonte Klitschko. Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland, hatte zuvor erst heftige Kritik an der Willkommenskultur der Deutschen geübt. Diese führe bereits dazu, dass etliche Flüchtlinge wieder in die Ukraine zurückkehren, so Melnyk.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wladmir Klitschko Präsident Selenykjs Meinung widerspricht: Bereits bei der Diskussion um die abgesagte Kiew-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte er Kritik an der Entscheidung Selenykjs geübt und betont, eine gute Beziehung zu Deutschland aufrechterhalten zu müssen.

Update vom 13.06.2022, 11.20 Uhr: Klitschko-Brüder im bitten erneut um Waffen - "wir verlieren Menschenleben"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat hohe Erwartungen an einen möglichen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine. Berichten zufolge plant der SPD-Politiker noch im Juni eine gemeinsame Reise mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. "Wir brauchen von den drei Führern der wichtigsten Länder harte Unterstützungssanktionen und Waffen so schnell wie möglich", sagte Klitschko der Bild in einem Interview mit seinem Bruder und erneuerte seine Forderung nach mehr Munition und moderner Waffen.

Er höre vom Militär, dass die seit Monaten angekündigte Unterstützung zwar zum Teil komme, aber nicht in der gewünschten Menge. "Das bedeutet: Wir verlieren einen Teil unseres Territoriums, wir verlieren Menschenleben", sagte Klitschko.

Er gehe davon aus, dass die Lage der Ukraine durch einen Besuch deutlicher werden würde. "Ich glaube, man kann die Situation besser verstehen, wenn man Städte wie Butscha mit eigenen Augen gesehen hat", sagte Klitschko. "Es ist zwar nicht mehr wie im März, als die russischen Soldaten die Städte gerade verlassen haben. Aber wenn die drei Staatschefs die Lage mit ihren eigenen Augen sehen und mit den Menschen sprechen, dann verstehen sie auch emotional, wie wichtig es ist, uns zu unterstützen. Mit allem - mit Waffen, mit Geld, mit humanitärer Unterstützung."

Klitschko sieht im russischen Angriffskrieg auch weiter die Hauptstadt der Ukraine in Gefahr. "Kiew war ein Ziel und Kiew bleibt ein Ziel." Putin sage, dass er das ganze ehemals russische Territorium beanspruche: "Sein Interesse endet auch nicht in Kiew und an der Grenze zu Polen. Er wird so weit gehen, wie wir es ihm erlauben." Er fügte hinzu: "Der Krieg wird auch an die Tür der Deutschen klopfen."

Auch die Frage nach Putins Gesundheitszustand sei in der Ukraine präsent. Klitschko sagte, "Es gibt zwar viele Spekulationen, ob Putin diesen Krieg angefangen hat, weil er krank ist und nicht mehr lange zu leben habt. Aber ich habe darüber auch keine Informationen, das wäre reine Spekulation." In einer Sache sei er sich allerdings sicher: "Millionen Menschen, deren Leben Putin zerstört hat, haben den riesigen Wunsch: Putin muss gehen oder verschwinden – oder der liebe Gott muss ihn zurücknehmen."

Update vom 12.06.2022, 21.35 Uhr: Von der Leyen in Kiew - Ukraine will EU beitreten, Kommissions-Chefin sendet positive Signale

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Blick auf den anstehenden Beschluss über die Zukunft der Ukraine in der EU von historischen Entscheidungen gesprochen. "Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren, wenn wir zurückblicken, sagen können, dass wir das Richtige getan haben", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Rückreise von einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor Journalisten. Die Herausforderung werde sein, aus dem EU-Gipfel am 23./24. Juni 2022 mit einer einheitlichen Position hervorzugehen, "die die Tragweite dieser historischen Entscheidungen widerspiegelt".

Von der Leyen war am Wochenende nach Kiew gereist, um mit Präsident Wolodymyr Selenskyj unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs der Ukraine zu erörtern. Ihre Behörde will Ende der Woche ihre Empfehlung darüber veröffentlichen, ob das Land, das sich seit dem 24. Februar gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, den Status als EU-Kandidat bekommen sollte. Auf dieser Grundlage müssen dann die EU-Staaten einstimmig darüber entscheiden, wie es weitergeht.

Die Ukraine habe in den vergangenen Jahren viel erreicht, sagte von der Leyen auf dem Rückweg nach Polen. Jedoch bleibe noch viel zu tun. "Unsere Empfehlung wird das sorgfältig widerspiegeln." Sie bekräftigte, dass der Weg in die EU bekannt und leistungsabhängig sei.

Update vom 11.06.2022, 17.20 Uhr: Joe Biden verärgert Selenskyi mit drastischer Aussage zu Putin-Einmarsch

Die ukrainische Führung hat mit Unverständnis auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, wonach Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Kriegsbeginn die von Russland ausgehende Gefahr nicht ernst genug genommen habe. Präsidentensprecher Serhij Nykyforow sagte am Samstag, Selenskyj habe die internationalen Partner immer wieder dazu aufgerufen, präventiv Sanktionen zu verhängen, um Russland zu einem Abzug der damals bereits in der Grenzregion stationierten Truppen zu zwingen.

Der US-Präsident hatte bei einer Veranstaltung am Freitagabend (Ortszeit) in Los Angeles gesagt, es habe bereits vor dem 24. Februar Beweise dafür gegeben, dass Kremlchef Wladimir Putin die Ukraine überfallen wolle. Dann fügte er hinzu: "Es gab keinen Zweifel. Und Selenskyj wollte es nicht hören - viele Leute wollten es nicht."

"Die Phrase 'wollte nicht hören' bedarf sicherlich einer Erläuterung", sagte am Samstag der ukrainische Präsidentensprecher Serhij Nykyforow. Selenskyj habe dazu aufgerufen, präventiv Sanktionen gegen Russland zu verhängen. «Und hier kann man schon sagen, dass unsere Partner "uns nicht hören wollten"», sagte er. Zwei Wochen vor Kriegsbeginn hatte Selenskyj gesagt, sein Land lebe schon seit 2014 mit einer Dauerbedrohung durch Russland. Er beklagte damals, der westliche "Alarmismus" schade dem Land mehr als er nütze: "Der beste Freund für die Feinde ist Panik in unserem Lande." Sprich: Russland nütze es, wenn Angst zur Destabilisierung in der Ukraine führt. Vor dem Jahreswechsel hatte die Ukraine selbst vor einem möglichen Angriff Russlands gewarnt.

Update vom 09.06.2022, 11.30 Uhr: Polens Präsident kritisiert Scholz für Gespräche mit Putin

Polens Präsident Andrzej Duda hat kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter mit Kremlchef Wladimir Putin Gespräche führen. "Ich bin erstaunt über all diese Gespräche, die da geführt werden mit Putin, gerade von Kanzler Scholz, von Präsident Emmanuel Macron. Diese Gespräche bringen gar nichts", kritisierte Duda in einem Bild-Interview, das am Mittwoch (8. Juni) bei YouTube veröffentlicht wurde.

Vielmehr bewirkten sie "so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden", sagte Duda weiter. Putin allein sei dafür verantwortlich, seine Armee in die Ukraine geschickt zu haben, sagte Duda. Ihm unterstünden die Befehlshaber.

Die Situation sei ähnlich wie mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg. "Und hat jemand während des Zweiten Weltkrieges auf diese Weise mit Adolf Hitler gesprochen?", fragte Duda. "Sagte jemand, dass er sein Gesicht bewahren muss? Dass man es so machen müsse, dass es nicht erniedrigend ist für Adolf Hitler?" Solche Stimmen kenne er nicht.

Update vom 09.06.2022, 6.30 Uhr: Lauterbach reist in die Ukraine - Hilfe für Kriegsverletzte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bricht am Donnerstag (9. Juni) zu einer Reise in die Ukraine auf. Das kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem von der Rheinischen Post veranstalteten Ärzte-Netzwerktreffen in Düsseldorf an. Er werde sich dort mit dem ukrainischen Gesundheitsminister treffen.

Ihm gehe es unter anderem darum, wie verletzte Menschen besser versorgt werden könnten. Er wolle herausfinden, wie Menschen, die im Krieg Beine oder Arme verloren hätten, besser mit Prothesen ausgestattet werden könnten, sagte Lauterbach. Besonders gehe es auch um verletzte Kinder. Lauterbach nannte den russischen Krieg gegen die Ukraine einen "barbarischen, vernichtenden und ungerechten Angriffskrieg". Er betonte: "Das ist ohne Zivilisation und muss verurteilt werden in jeder Form."

Aus dem Bundeskabinett hatten zuvor Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) jeweils Kiew besucht. Kulturstaatsministerin Claudia Roth war vor kurzem in Odessa. Auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) waren bereits in Kiew.

Update vom 08.06.2022, 15.40 Uhr: "Kein Hauch Selbstkritik" - Ukraine-Botschafter kritisiert Merkel

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel für die Rechtfertigung ihrer Russland-Politik in 16 Jahren Regierungsverantwortung scharf kritisiert. Leider sei im ersten Interview seit dem Regierungswechsel vor einem halben Jahr "kein Hauch Selbstkritik" zu spüren gewesen, sagte Melnyk am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Äußerungen der Ex-Kanzlerin über die Unfehlbarkeit ihres Russland-Kurses und ihres viel zu nachsichtigen Umgangs mit Diktator Putin sind befremdlich."

Merkel hatte am Dienstagabend (7. Juni) im Gespräch mit dem Journalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble ihren Russland-Kurs gegen die harsche Kritik der letzten Monate verteidigt. "Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen müsste, das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen", sagte sie.

Melnyk hielt ihr entgegen, wie es denn sein könne, dass Russland "den blutigsten Krieg in Europa seit 1945" habe starten können, wenn die deutsche Russland-Politik in den letzten Jahrzehnten "so toll war". Putin sei geradezu hofiert worden, und Berlin sei dem Kremlchef immer entgegengekommen. Die jetzigen Äußerungen Merkels seien "sehr bedauerlich", sagte der Botschafter. "Denn ohne eine ehrliche vollumfassende Aufarbeitung der Russland-Politik Deutschlands ist es gar nicht möglich, richtige Schlüsse für das künftige Verhältnis zu Moskau ziehen und seine Aggression zu stoppen."

Die Ukrainer seien davon überzeugt, dass die deutsche Haltung zur Nato-Mitgliedschaft und EU-Beitrittsperspektive der Ukraine, die jahrelange Ablehnung von Waffenlieferungen nach der Krim-Annexion sowie das "rücksichtlose Vorantreiben" der Erdgasleitung Nord Stream 2 bis zum Krieg "Putin ermutigt haben, die Ukraine anzugreifen".

Update vom 08.06.2022, 7 Uhr: Laut Merkel sei Abschreckung die "einzige Sprache, die Putin versteht"

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plädiert für eine Verstärkung der militärischen Abschreckung gegenüber Russland. "Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht", sagte Merkel am Dienstagabend (7. Juni) in Berlin in einem vom TV-Sender Phoenix übertragenen Interview.

Verantwortung für ausgebliebene Investitionen in die Bundeswehr wies sie zurück - und indirekt dem früheren Koalitionspartner SPD zu. "Ich bin jetzt heilfroh, dass wir nun uns endlich auch entscheiden, nachdem die ganze Welt bewaffnete Drohnen hat, dass wir auch welche kaufen. Und es ist auch nicht an mir gescheitert, dass bestimmte andere Dinge nicht stattfinden konnten", sagte Merkel. Und: "Es war ein sehr zähes Ringen, überhaupt in die militärische Abschreckung zu investieren."

Merkel veruteilte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zudem scharf. "Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt", sagte Merkel. Der Angriff sei von Russlands Seite ein großer Fehler.

Es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die den Krieg verhindert hätte, sagte Merkel. Die Ex-Kanzlerin stellte sich erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten.