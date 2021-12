Für Geimpfte mit Booster-Auffrischimpfung sollen zusätzliche Testpflichten bei Corona-Zugangsregeln weitgehend wegfallen - vorerst bis zu einer Überprüfung der Maßnahme nach spätestens zwei Monaten. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie der Vorsitzende der Länderminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, am Dienstag, dem 14. Dezember 2021, in München sagte.

Einige Länder gehen schon so vor. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Baden-Württemberg und das Saarland. Am Dienstagmittag (14.12.) kam zudem Bayern dazu. Außerdem soll beim Zutritt zu medizinischen und Pflege-Einrichtungen zum Schutz der dortigen besonders verwundbaren Menschen weiterhin auch von Geboosterten zusätzlich ein negatives Testergebnis verlangt werden.

Testpflicht bei 2G plus entfällt für Geimpfte mit Booster-Impfung

Die Erleichterungen sollen spätestens nach zwei Monaten bewertet und gegebenenfalls entsprechend der Lagedynamik angepasst werden, sagte Holetschek. Konkret geht es um Corona-Regeln nach dem Modell 2G plus - also, wenn bei Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G) auch von ihnen noch ein Test verlangt wird. 2G gilt nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen unter anderem für Gaststätten, Freizeit- und Kultureinrichtungen - ergänzend können auch noch 2G-plus-Vorgaben dazu kommen. Holetschek erläuterte, dass eine Befreiung davon 15 Tage nach der Booster-Impfung greifen könne.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte vor der Konferenz die Vorzüge der Booster-Impfung dar und erklärte, dass bereits zwei Wochen nach der Auffrischungsimpfung ein hervorragender Schutz bestehe. Eine Testung für Menschen mit Booster-Impfung sei also nicht unbedingt notwendig, so Lauterbach im Interview mit "Bild am Sonntag".

Engpässe beim Testen: lange Schlangen vor Testzentren sollten vermieden werden, so die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen. Die Befreiung von der Testpflicht gelte ab der dritten Impfung. Für Personen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sei die zweite Impfung maßgeblich und gelte als Auffrischung im Sinne der neuen Regelung.

Immunologen warnen vor Lockerung der Testpflicht: "komplett kontraproduktiv"

Aus wissenschaftlicher Sicht bestehe nach der Auffrischungsimpfung eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sich und andere anzustecken. "Der Impfschutz ist bei dieser Gruppe auf einem derart hohen Niveau, dass die Gefahr, dass Geimpfte untereinander das Virus weitergeben, doch wahrscheinlich nur noch verschwindend gering ist", hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zuvor gesagt.

Während die Politik von der Testbefreiung für Geboosterte überzeugt zu sein scheint, ist das aus Sicht von Immunologen "komplett kontraproduktiv". "Eine solche Maßnahme würde dazu beitragen, dass die Omikron-Welle sogar früher kommt", sagte Prof. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Idee habe für die Delta-Variante des Coronavirus Sinn gemacht, sagte Watzl. Dreifach geimpfte Personen seien gegen diese Variante so gut geschützt, dass sie kaum noch zum Infektionsgeschehen beitrügen. "Aber diese Überlegungen haben sich mit Omikron komplett erledigt."

Die aktuellen Impfstoffe schützen Watzl zufolge bei Omikron hoffentlich gegen einen schweren Verlauf. "Was sie nicht so gut verhindern, ist eine Infektion." Es werde also unweigerlich mehr Impfdurchbrüche geben. "Wenn wir die Testpflicht jetzt lockern, sehe ich die Gefahr, dass Omikron gerade geboosterte Personen infiziert, die sich aber nie testen lassen müssen, und die dann das Virus munter verbreiten."

"Was für eine irrsinnige Idee in der aktuellen Lage und der aktuellen Gefahr durch Omikron: die Testpflicht abschaffen", twitterte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek. "Ich hoffe nicht auch in Krankenhäusern oder Alten-/Pflegeheimen?", fragte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt in ihrem Tweet vom Dienstag.