"Dr. Ugur Sahin, der CEO von Biontech und Erfinder des Biontech/Pfizer Impfstoffes, weigert sich aus Sicherheitsgründen, sich impfen zu lassen", schreibt ein Twitter-User über einem Video. Anfang Dezember 2021 machte der Clip auf Twitter und YouTube die Runde und wurde von vielen Menschen geteilt.

In dem Video fragt ein Reporter der Deutschen Welle den Firmenchef: "Ich habe gehört, dass Sie selbst noch nicht geimpft sind. Warum nicht?" Daraufhin antwortet Sahin: "Es ist mir im Moment rechtlich nicht erlaubt, mich impfen zu lassen."

Bei der aktuellen Verbreitung des kurzen Films wurde jedoch ein wichtiges Detail ignoriert: Die Aufnahme entstand bereits im Dezember 2020. Damals konnten sich nur medizinisches Personal, Pflegebedürftige und Menschen über 80 Jahren impfen lassen. Der Biontech-Chef war zu dem Zeitpunkt also völlig zu Recht noch nicht geimpft.

Wie ein Sprecher von Biontech der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage bestätigte, ist das seit langem nicht mehr der Fall. Ugur Sahin sei im Frühjahr 2021 geimpft worden. Inzwischen habe der 56-Jährige auch die Booster-Impfung erhalten.

Immer wieder werden im Internet Fotos und Videos aus dem Kontext gerissen und als scheinbarer Beweis für Falschmeldungen genutzt. Dabei wird häufig behauptet, das Material sei zu einer anderen Zeit oder an einem ganz anderen Ort entstanden. Oft soll dadurch Verunsicherung geschürt werden. So könnte im aktuellen Fall der Eindruck entstehen, der Biontech-Entwickler halte seinen eigenen Impfstoff nicht für sicher. Dieses Gerücht stimmt jedoch nicht.

