Ansbach/München vor 1 Stunde

Gericht verkündet Urteil zur Präimplantationsdiagnostik

Die Präimplantationsdiagnostik unterliegt in Deutschland strengen Regeln. Ethikkommissionen entscheiden bundesweit über ein paar Hundert Anträge pro Jahr. Ein Münchner Labor will die Kommission nun in bestimmten Fällen umgehen - jetzt entscheidet ein Gericht.