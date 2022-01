Omikron breitet sich in Deutschland immer weiter aus - auch mit Folgen für Alltagsregelungen wie den Genesenenstatus.

Als genesen gilt man nun nur noch drei und nicht mehr sechs Monate nach einer eigenen Infektion. Zur Dämpfung der Omikron-Welle kommt aus Lauterbachs Sicht der Corona-Warn-App besondere Bedeutung zu.

Wegen Omikron bestehe ein sehr viel größeres Risiko, als genesene Person erneut zu erkranken oder Überträger zu sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte die Pläne für eine Impfpflicht als einzige Chance für ein Ende der grassierenden Pandemie in diesem Jahr.

Lauterbach äußerte sich auch zur Frage, ob die Corona-Warn-App noch praktikabel ist, wenn sich die roten Warnmeldungen häufen. "Die Corona-Warn-App tut jetzt ihren Dienst", sagte der Minister.

Dies gelte auch, wenn sie wegen Omikron oft anschlage. "Wenn hier ein Test veranlasst wird, ein Antigentest, oder man macht ihn zumindest selbst, dann kann man damit das Pandemiegeschehen wesentlich entschleunigen", sagte er. "Gerade wenn es sehr viele Warnungen gibt, die dann zu Testungen führen, dann ist das ein ganz wichtiger Baustein zur Entschleunigung der galoppierenden Pandemie."

Lauterbach wertete die Impfpflicht als einzigen Weg, die Pandemie im laufenden Jahr in den Griff zu bekommen und neue Einschränkungen im kommenden Winter zu vermeiden.

"Wollen wir in diesem Jahr das Ende der Pandemie erreichen durch die Maßnahmen, die wir getroffen haben und durch eine Impfung einer breiten Schicht der Bevölkerung, dann müssen wir zur Impfpflicht übergehen", sagte er.

Das sei "die einzige Möglichkeit". "Wir wollen einfach nicht, dass es so weitergeht wie jetzt, nur weil eine kleine Gruppe in der Bevölkerung nicht bereit ist, hier dem gegebenen Stand der Wissenschaft zu folgen und dem ärztlichen Rat und dem politisch Notwendigen."

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.