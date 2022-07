Ingolstadt vor 1 Stunde

Gendergerechte Sprache

Gender-Klage gegen Audi findet ein Ende: Landgericht verkündet Urteil

Ein VW-Mitarbeiter will absolut nicht in gendergerechter Sprache angesprochen werden und klagt deshalb gegen die Konzerntochter Audi. Denn das Unternehmen wollte keine Unterlassungserklärung abgeben. Am Freitag (29.07.2022) kam es jetzt zu einem Urteil.