Es ist eine ungewöhnlich emotionale Mitteilung, die die Polizei aus Gelsenkirchen nun veröffentlichte: Mehrere Männer hatten während eines Einsatzes in Gelsenkirchen einen Rettungswagen blockiert und die Rettungskräfte an der Weiterfahrt gehindert. Ein Jugendlicher befand sich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus.

"Normalerweise sind wir gehalten, Pressemitteilungen sachlich und neutral zu schreiben. Das fällt uns bei folgendem Sachverhalt schwer", beginnt die Meldung der Polizeiinspektion. Am Samstagabend (21. Mai 2022) bemerkten die Beamten gegen 22 Uhr in die Gelsenkirchener Altstadt, wie rund zehn Männer den Rettungswagen aufhielten. Die Polizeistreife, die gerade wegen eines anderen Einsatzes vor Ort war, griff daraufhin ein.

Männer hindern Rettungswagen in Gelsenkirchen an Weiterfahrt

"Selbst das eingeschaltete Blaulicht und das Martinshorn haben sie nicht abgehalten", beschreibt die Polizei die Situation. Ein 22-Jähriger habe sich dabei "provozierend" vor die Motorhaube des Rettungswagens gestellt. Erst als sich die Polizei einschaltete, gaben die Männer den Weg frei. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr.

"Grundsätzlich sind Polizei und Feuerwehr rund um die Uhr im Einsatz, um Menschen zu helfen, zu schützen oder zu retten. Dafür riskieren wir selbst Gesundheit und Leben. Einsatzfahrzeuge zu behindern ist kein Spaß und kann schwerwiegende Folgen haben", betont die Polizeiinspektion Gelsenkirchen in ihrer aktuellen Mitteilung. "Oft sind es Minuten, die entscheiden, damit Menschen in Notsituationen die bestmögliche Hilfe bekommen. Wer Helfer auf dem Weg zum Einsatz oder ins Krankenhaus an der Weiterfahrt hindert, riskiert schlimmstenfalls das Leben anderer."

