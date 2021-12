Auf der A5 in Richtung Offenburg ist es an Heiligabend zu einem tragischen Unfall mit einem Geisterfahrer gekommen: Zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern war ein Autofahrer gegen 21 Uhr entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Er kollidierte mit einem Lkw, der ordnungsgemäß in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Pkw tödlich verletzt, der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug geriet nach dem Aufprall in Vollbrand. Die A5 musste zeitweise zwischen den Anschlusstellen Appenweier und Achern in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.