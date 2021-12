Worüber lachte Armin Laschet (CDU) Mitte Juli 2021 im Flutgebiet während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier? Diese Frage hatte sich ganz Deutschland gestellt, viele Menschen waren empört über Laschets Verhalten kurz nach der verheerenden Flut-Katastrophe im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem Laschet bis kürzlich selbst Ministerpräsident war.

Doch der Lacher Laschets zerstörte letztlich mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Träume von einer Kanzlerschaft in einer unionsgeführten Jamaika-Koalition. Teilnehmende des gemeinsamen Besuchs in Erftstadt am 17. Juli 2021 berichteten jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), welcher Witz Laschet seine Professionalität verlieren ließ.

"Auch so klein wie du": Dieser Witz im Flutgebiet kostete Laschet wohl das Kanzleramt

Als Steinmeier in die Kameras sprach, wartete Laschet im Hintergrund. Er stand in einer Gruppe aus Begleitern sowie CDU-Politikern aus der Region und konnte das Gesagte laut RND nicht verstehen. In der Gruppe soll die Heiterkeit ausgebrochen sein, als Laschet sich an den neben ihm stehenden Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock (CDU), wandte.

Laschet habe den Landrat scherzhaft für seine Begrüßung des Bundespräsidenten kritisiert, so das RND. Nach übereinstimmenden Angaben von Umstehenden soll Laschet Rock damit versucht haben zu ärgern, dass er das Staatsoberhaupt nur mit „Herr Steinmeier“ und nicht als „Herr Bundespräsident“ willkommen geheißen habe.

Rock habe Laschet dann geantwortet, dass er so überrascht darüber gewesen sei, dass Steinmeier „auch so klein ist wie du“. Dass Laschet trotz der Flut-Katastrophe im Live-TV lachte, hatte massive Kritik ausgelöst. Die CDU hatte in Umfragen zur Bundestagswahl zuvor geführt, Laschet und Rock hatten sich umgehend entschuldigt und von einem Fehler gesprochen.