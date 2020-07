Nürnberg vor 59 Minuten

Verkehr

Gefährliches Radfahren in Franken: So stark stieg die Zahl der schweren und tödlichen Unfälle

Immer häufiger kommt es in Deutschland zu Verkehrsunfällen mit Radfahrern - auch die Zahl der Todesopfer steigt an. Dabei sinkt die Gesamtzahl an Unfällen. Woran liegt das? Und wo in Franken kommt es am häufigsten zu Radunfällen?