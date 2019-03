Gefährdet das Lasertag-Spielen die Psyche von Kindern?

Wenn Kinder Lasertag spielen - ist dann ihre Psyche in Gefahr? Diese Frage beschäftigte das Verwaltungsgericht in München am Mittwoch. Denn der Betreiber einer Lasertag-Arena in Ingolstadt und das Jugendamt haben da gegensätzliche Ansichten. Auch eine Haßfurter Lasertag-Arena gibt es Auflagen.

Die Behörde hat ihm aus Jugendschutzgründen untersagt, Kinder unter 14 Jahren in seiner Arena mit Laserpistolen aufeinander schießen zu lassen. Beim Lasertag treten meist zwei Teams gegeneinander an. Ziel ist es, mit dem Lasertrahl Sensoren auf speziellen Westen zu treffen, die die Spieler tragen.

Im Streit zwischen dem Betreiber einer Lasertag-Arena und der Stadt Ingolstadt hat das Verwaltungsgericht München die Bedeutung des Jugendschutzes bei dem Spiel betont. "Es gibt hier sicherlich etwas zu regeln", sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch. Sie kritisierte unter anderem fehlende Altersangaben für die verschiedenen Angebote.

Betreiber wehrt sich gegen Jugendamt

In der Verhandlung wehrte sich der Betreiber gegen einen Bescheid des Jugendamts, der die Spiele in der Arena für unter 14-Jährige stark einschränken sollte. Die Behörde habe Leitplanken ziehen wollen, erklärte ein Vertreter der Stadt vor Gericht.

Die Richterin machte der Stadt aber wenig Hoffnung auf Erfolg des Bescheids. Das Jugendamt könne die Bescheide nur auf konkrete Beschreibungen der Spiele mit Altersangaben anwenden. Diese will der Betreiber innerhalb einer Woche übermitteln. Das Urteil soll einem Gerichtssprecher zufolge am Donnerstag veröffentlicht werden.