Lebensmittelampel bei Aldi und Lidl: "Nutri-Score" soll bei Lebensmitteln für mehr Transparenz sorgen

In fünf Stufen von grün bis rot und den Buchstaben A bis E - so sieht das neue Kennzeichnungsmodell für Lebensmittelnährwerte, der Nutri-Score, aus. Nun wollen auch die Discounter Aldi und Lidl das Logo auf bestimmten Eigenmarken anbringen und so für mehr Transparenz bei den Kunden sorgen.

Nutri-Score: Aldi und Lidl testen Kennzeichnung für Eigenmarken

Laut Angaben von Lidl würden bereits erste relevante Produkte getestet, die das Logo bekommen könnten. Aldi Nord und Aldi Süd sprachen sich ebenfalls für die Einführung des Nutri-Scores aus. Einzelne Produkte anderer Hersteller gibt es bereits in verschiedenen Supermärkten zu kaufen.

Logo nach französischem Vorbild

Nach französischem Vorbild soll das neue Logo auf Lebensmitteln schnell über den Nährwertgehalt Auskunft geben und somit auch, wie gesund das Produkt ist. Denn je mehr Zucker, Fett und Salz in den Lebensmitteln stecken, desto schlechter ist ihr Nutri-Score. Abstimmen durften die Verbraucher in einer offiziellen Umfrage des Bundesernährungsministeriums über das Logo, das zukünftig auf der Packungs-Vorderseite Klarheit in Sachen gesunder Ernährung schaffen soll.