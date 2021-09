Wie Lebensmittelzeitung mitteilt, nimmt der polnische Textildiscounter "Pepco" nun Deutschland ins Visier. Geplant sind vorerst Filialen im Raum Berlin und Dresden. Damit geraten vor allem lokal bereits breit ausgebreitete Anbieter zusätzlich unter Druck.

Laut Chip.de betreibt Pepco europaweit derweil 2400 Filialen, davon befinden sich gut 1000 in Polen. Nun stehen offensichtlich auch Deutschland und Österreich auf der Liste. Dafür werden die Filialen in Österreich bereits im Herbst die Türen öffnen in Deutschland wohl erst im Frühjahr des nächsten Jahres.

Viele Arbeitsstellen sollen geschaffen werden - gleichzeitig wird der Branchendruck erhöht

Zu Beginn sollen lediglich 200 Menschen eingestellt werden. Auf lange Sicht plant der Konzern aber mehr: Gut 13.000 Stellen sollen durch das Unternehmen geschaffen werden. Der Anbieter bestückt sein Sortiment vorwiegend mit günstigen Textilien, Kosmetika und Haushaltswaren und sorgt damit für zusätzlichen Druck für regionale Anbieter.