Mainz vor 14 Minuten

Datenmissbrauch

Für Ermittlungen nach Todesfall: Polizei greift widerrechtlich auf Luca-App-Daten zu

Die beliebte Luca-App ist eigentlich dazu da, um die Kontakterfassung von Besuchern in Gaststätten, Museen oder Veranstaltungen zu erleichtern. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei in Mainz die Daten der App unrechtmäßig für Ermittlungen in einem Todesfall genutzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft und der App-Betreiber reagieren nun.