Rauchverbot auf Spiel- und Sportplätzen: Ärzteverband will Kinder-Gesundheit schützen

Rauchverbot zum Gesundheitsschutz von Kindern: Auf öffentlichen Plätzen fordert der Ärzteverband Marburger Bund Rauchverbote zum Gesundheitsschutz von Kindern. "Wir brauchen rauchfreie Zonen überall dort wo Kinder und Jugendliche sich häufig aufhalten, sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Deutschen Presse-Agentur. Dies solle zum Beispiel auf Spiel- und Sportplätzen sowie im Umkreis von Kindertageseinrichtungen und Schulen gelten.

Bestehende Initiativen gegen das Rauchen

Um Rauchen auf Spielplätzen einzudämmen, gibt es bereits einige Initiativen. Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums verbieten etwa Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland sowie verschiedene Kommunen dort das Rauchen. In einigen weiteren Ländern gibt es Vorstöße dafür. Die Deutsche Umwelthilfe fordert Bußgelder von mindestens 200 Euro fürs Wegwerfen von Zigarettenkippen auf Spielplätzen.