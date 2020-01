Führerschein: Experten fordern verlängerte Probezeit für Fahranfänger

Der 18-Jährige hat seinen Führerschein erst wenige Wochen. Er beschleunigt sein PS-starkes Auto im Überholverbot - und erfasst eine Fahrradfahrerin, die links abbiegen will. Die 55-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle. Tödliche Verkehrsunfälle wie dieser Mitte Januar in Dresden seien charakteristisch für Kollisionen, die von der Hochrisikogruppe junger männlicher Fahranfänger verursacht werden, sagt Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

Weil junge Fahrer seit Jahren überdurchschnittlich häufig durch riskantes Verhalten und hohe Unfallbeteiligung auffallen, befasst sich der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) in dieser Woche (29. bis 31. Januar) mit dem Thema. Da außerdem die Quote der durch die Prüfung gefallenen Fahrschüler hoch ist, beraten die Experten in Goslar auch über mögliche Änderungen der Ausbildung.

Die Quote der Bewerber für einen Autoführerschein, die die praktische Prüfung nicht bestehen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf zuletzt 35 Prozent im Jahr 2018 gestiegen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts lag die Durchfallquote in der Theorie sogar bei 39 Prozent.

Werden Praxis und Theorie immer schwerer?

Eine Ursache dafür sind nach Ansicht des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) die gestiegenen Anforderungen. Auswendig Lernen für die theoretische Prüfung reiche oft nicht mehr, sagt DVR-Sprecherin Julia Fohmann. Und in der Praxis sei es durch die immer volleren Straßen und das komplexere Verkehrsgeschehen schwieriger geworden, sagt der Sprecher des Auto Clubs Europa (ACE) Sören Heinze.

"Die Ausbildung selbst ist auf einem guten Stand", meint der Unfallforscher Siegfried Brockmann. Er plädiere allerdings für "ergänzende Maßnahmen", wie etwa eine längere Probezeit. So sieht es auch eine im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums eingerichtete Projektgruppe bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST). Sie empfiehlt eine generelle Verlängerung der Probezeit von zwei auf drei Jahre. Diese Probezeit könne dann durch die freiwillige Teilnahme an qualifizierenden Maßnahmen wie Begleitetes Fahren wieder verkürzt werden können.

Verlängerung der Probezeit und Ausweitung der Null-Promille-Grenze

"Eine Verlängerung der Probezeit trägt der Tatsache Rechnung, dass auch Pkw-Fahrer ab 21 bis 24 Jahren immer noch ein statistisch höheres Unfallrisiko aufweisen als erwachsene Pkw-Fahrer ab 25 Jahren", sagt Unfallforscher Brockmann. "Deshalb wäre auch eine Ausweitung der Null-Promille-Grenze auf diese Altersgruppe sinnvoll."