Berlin vor 3 Minuten

Universität will Rüge wegen Giffeys Doktorarbeit neu prüfen

Im vergangenen Jahr hatte die Freie Universität in Berlin der SPD-Politikerin Franziska Giffey wegen Mängeln in der Arbeit eine Rüge erteilt, ihr aber nicht den Doktortitel in Politikwissenschaft entzogen. Nun steht eine neue Prüfung an.