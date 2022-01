Die Zahl der Arbeitnehmer*innen in Deutschland, die die "Rente mit 63" in Anspruch nehmen, ist wesentlich höher als von Bundesregierung bei Einführung der Regelung angenommen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Bild-Zeitung.

Demnach sei die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr von der abschlagsfreien Rente Gebrauch gemacht haben, leicht zurückgegangen (2,5 Prozent weniger als 2020). Trotzdem liegen die 254.337 im Jahr 2021 bewilligten Anträge über der Kalkulation der Bundesregierung - was enorme Kosten für das Rentensystem bedeutet.

Milliardenkosten für Rentenkasse: "Rente mit 63" zu erfolgreich

Die "Rente mit 63" wurde von der Bundesregierung zur Jahresmitte 2014 eingeführt. Seit 2015 hätten sich insgesamt 1,74 Millionen Versicherte für sie entschieden, rechnet die Bild vor.

Das Problem dabei: In einer ersten Kalkulation war die Regierung noch davon ausgegangen, dass jährlich rund 200.000 Menschen diese Rente in Anspruch nähmen, erklärt t-online.de. Nun seien es rund 340.000 Menschen mehr als von der Bundesregierung ursprünglich erwartet.

Die Fehlkalkulation führt zu höhere Kosten für die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Im Frühjahr würden die Gesamtausgaben für abschlagsfreie Renten auf mehr als drei Milliarden Euro steigen, so die Bild. Das liege auch daran, dass die "Ab 63"-Rentenbeziehenden eine hohe Rente erhalten, weil sie lange in die Rentenkasse eingezahlt haben. Der Durchschnitt liege bei 1547 Euro pro Monat.

Besondere Form der Frührente

Die "Rente mit 63" ist eine besondere Form der Frührente. Arbeitnehmende in Deutschland können nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren grundsätzlich früher in Rente gehen können. Die "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" - so der offizielle Titel - wird oft noch als "Rente mit 63" bezeichnet, weil alle vor 1953 Geborenen ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen konnten.

Dies gilt allerdings nicht mehr für alle, die zwischen 1953 und 1963 geboren sind. Da das Rentenalter schrittweise angehoben wird, verschiebt sich auch das Eintrittsalter mit dem Geburtsjahr nach oben. Weitere Informationen zum frühen Ruhestand ohne Abschläge gibt es hier.

