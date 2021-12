Zum ersten Mal in der Geschichte der CDU konnten die Parteimitglieder einen Vorentscheid über den Parteivorsitz treffen. An diesem Freitag wurde das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben. Bei der Präsentation in der Parteizentrale in Berlin waren auch die drei Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun dabei sein. Das Ergebnis ist klar: Friedrich Merz geht mit 62 Prozent als Gewinner hervor.

2018 war Merz an Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert. 2020 am späteren Kanzlerkandidat Armin Laschet. Diesmal setzte sich der Politiker gegen den Außenpolitiker Norbert Röttgen (25 Prozent) und Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun (12 Prozent) nach ersten Meldungen der Bildzeitung durch und holte 62 Prozent. Zum Parteivorsitzenden wird er damit aber noch nicht - die offizielle Wahl findet im Rahmen eines Parteitages statt.

Mehrheit stimmte online ab

An der Befragung hatten sich nach CDU-Angaben vom Donnerstag knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder beteiligt. Nach Informationen aus der CDU nahmen genau 248.360 Mitglieder teil – 64,3 Prozent aller Parteibuchbesitzer. Auf Twitter schrieb die CDU, 132.617 Mitglieder hätten ein Onlinevotum abgegeben (53,4 Prozent), 115.743 Mitglieder stimmten per Brief ab (46,6 Prozent).

Die Partei bedankte sich auf Twitter: "Fast eine Viertelmillion haben bei der #Mitgliederbefragung mitgemacht, knapp zwei Drittel aller @CDU-Mitglieder. Danke für diese starke Beteiligung!"