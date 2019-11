"Fridays gegen Altersarmut": Rentner protestieren im Netz - Facebook-Gruppe formiert sich

Ziel sei es zudem, den Protest auf die Straße zu tragen. Bisher kommt es in deutschen Innenstädten eher verhalten zu Demonstrationen gegen Altersarmut. Vorbild der Bewegung dürfte nicht nur wegen der namentlichen Orientierung, "Fridays for Future" sein, sondern nicht zuletzt, weil diese Bewegung regelmäßig Tausende mobilisiert. Bereits Ende November 2019 kommt es zum nächsten Protest, dem Weltklimastreik. Auch in Franken ruft "Fridays for Future" zu Demonstrationen auf. Die Proteste der Klimaschutz-Bewegung sind aktuell in aller Munde. Allerdings formiert sich dazu auch eine Gegenbewegung: "Fridays for Hubraum".

Thematisch trifft die "Fridays gegen Altersarmut" den Nerv der Zeit: Einer Umfrage der Beratungsagentur "Ernst & Young" zufolge, machen sich 56 Prozent der Deutschen Sorgen um ihre finanzielle Versorgung im Alter. Dieser Wert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozentpunkte an.

Erst kürzlich hat der Chef der "Tafel Deutschland" Alarm geschlagen: 1,65 Millionen Menschen gehen derzeit regelmäßig zur Tafel, sagte Jochen Brühl der Deutschen Presse-Agentur. Eine Hochrechnung ergab, dass dieser Wert innerhalb eines Jahres um zehn Prozent angestiegen ist. Insbesondere in der Gruppe der Rentner ist ein starker Anstieg zu verzeichnen: Um 26 Prozentpunkte stieg dieser an. "Das ist natürlich sehr erschreckend, weil wir wissen, dass viele Menschen, die Rentnerinnen und Rentner sind, sich oft schämen, Leistungen in Anspruch zu nehmen", sagte Brühl.

In der Tafel arbeiten in der Regel Ehrenamtliche. Eine davon ist Edda Kroos, sie engagiert sich im oberfränkischen Coburg gegen Armut.

Video: Jedem Fünften droht Altersarmut