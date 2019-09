Die Facebook-Gruppe wuchs seitdem rasant. Am Dienstag (24. September 2019) befanden sich schon über 80.000 Menschen darin. Am Mittwoch erreichte die Gruppe einen Meilenstein: Über 350.000 Menschen waren der Gruppe bereits beigetreten. Einer der Administratoren schrieb daraufhin: "Mit diesem Wachstum hätte niemand im Ansatz gerechnet." Diese Mitgliedermenge brachte jedoch auch Tausende Posts und Kommentare mit sich.

Zwar schrieb einer der Moderatoren noch am Dienstag, dass sich "Fridays for Hubraum" alle Mühe gebe, die Gruppe frei von Diskriminierungen, Hassbotschaften und Beleidigungen zu halten. Diesem Anspruch wurden die Administratoren jedoch nicht gerecht. In den Kommentarspalten tummelten sich neben Fotos von Autos und Motoren auch zahlreiche grenzwertige Bildmontagen, die beispielsweise Greta Thunberg zeigten, oder geschmacklose Beleidigungen gegen Politiker, wie Angela Merkel.

Fridays for Hubraum-Logo Screenshot: Facebook

Neben dem Vorwurf, dass die Gruppenbetreiber mit der Datenmenge überfordert waren, müssen die Administratoren auch in Schutz genommen werden, da die Motivation zum Zeitpunkt der Gruppeneröffnung keineswegs dem Endprodukt an Beleidigungen und Hetze entsprach. Am Mittwochabend erklärten die Gruppenbetreiber schließlich, dass die Gruppe archiviert werde. Das bedeutet, dass auf unbestimmte Zeit nichts mehr in der Gruppe gepostet oder kommentiert werden kann. Einer der Administratoren begründete dies damit, dass zu viele fragwürdige Inhalte mit zum Teil rechtsextremem Gedankengut bis hin zu Morddrohungen eingegangen seien.

Kritik an Fridays for Future: Was schlägt Fridays for Hubraum vor?

Umweltschutz, aber "mit Verstand": Die Initiatoren und Unterstützer kritisieren die Protestbewegungen "Fridays for Future". Die Kritik bleibt allerdings allgemein. Die Gründer forderten die Mitglieder bei der Gruppeneröffnung auf, einen Baum zu pflanzen und ein Beweisbild davon zu posten. Dabei blieb es. Keine weiteren politischen Forderungen folgten. Parolen wie "es müsse endlich wieder Vernunft herrschen" schwirrten durch die Gruppe. Neben dem moralischen Appell für Umweltschutz, blieb es jedoch relativ unkonkret. Klare politische Statements oder Forderungen waren nicht zu finden.

Neben dem Aufruf, einen Baum zu pflanzen und das Foto hochzuladen, bestand das vorrangige Ziel der Facebook-Seite, mehr Mitglieder zu haben als die "Fridays for Future"-Seite, Likes. Zum Vergleich: Die "Fridays for Future Deutschland"-Seite hat aktuell 77.340 Gefällt-mir-Angaben. Dieses Ziel hat die "Fridays for Hubraum"-Gruppe jedenfalls erreicht.

