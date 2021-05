Freudenberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Raubüberfall auf Juweliergeschäft: Polizei sucht dringend Zeugen

Am Donnerstagvormittag (27. Mai) überfielen zwei maskierte Männer einen Juwelier in Freudenberg in Baden-Württemberg. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.