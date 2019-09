Fremdgehen: Menschen in diesen Berufen gehen am häufigsten fremd

Die hübsche Sekretärin und ihr Chef, die Krankenschwester und der Arzt - Klischees wie diese kennt jeder und das Berufsleben ist voll davon. Doch ist wirklich was dran an den Gerüchten? Gibt es Berufe die zum Fremdgehen nahezu verleiten? Auf diese Fragen will die Dating-Website "Gleeden" eine Antwort gefunden haben.

In diesen Berufsfeldern wird der Partner am häufigsten betrogen

Anhand einer Nutzer-Befragung zeigt Gleeden, welche Berufsfelder die höchste Fremdgeh-Quote aufweisen. In einer Liste stellen Sie die Top 10 der Fremdgeher-Berufe der Männer und der Frauen auf. An der Befragung nahmen 8.000 Nutzer des Dating-Portals teil. Davon gaben 62 Prozent der Männer und 57 Prozent der Frauen an, bereits einen Seitensprung auf einer Geschäftsreise gehabt zu haben.

Welche Berufe die höchste Fremdgeh-Quote haben, sehen Sie im Video.