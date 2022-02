Freisen/Homburg aktualisiert vor 27 Minuten

Trauer

Getötete Polizisten werden in ihren Heimatorten beigesetzt - Trauerfeier für Alexander K. findet heute in Freisen statt

Die Beisetzungen für zwei im Dienst getöteten Polizeibeamten finden am 15. und 16. Februar in den saarländischen Heimatorten statt. Eine offizielle Trauerfeier der Polizei ist in Planung.