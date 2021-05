Frau macht Corona-Selbsttest

Anschließend läuft ihr die Nase

Klare Flüssigkeit war Hirnwasser

Wie zuerst die "NOZ" berichtete, ist eine Frau aus dem Landkreis Osnabrück ein Fehler beim Corona-Selbsttest unterlaufen, der unangenehme Folgen hatte: Sie hatte bei einem Test im Januar den Abstrichtupfer offenbar falsch verwendet und sich ein Loch im Schädelbasisknochen zugefügt. Wochenlang lief ihr klare Flüssigkeit aus dem Kopf. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus: Die Flüssigkeit ist Hirnwasser!

Nachdem die Frau die Schmerzen wochenlang ertragen hatte, war die Diagnose Anfang März schließlich ein ziemlicher Schock. Im April konnte das Loch im Inneren ihres Kopfes dann geschlossen werden. Dazu war eine 90-minütige OP notwendig. Der Fall ist eine absolute Seltenheit. Wie Professor Dr. Konrad Sommer, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Marienhospital Osnabrück gegenüber der "NOZ" erklärte, sei dies eine "absolute Rarität". Unter Millionen Tests komme dies so gut wie nie vor.

