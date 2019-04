Frau bei illegalem Autorennen totgefahren: Polizei fahndet nach diesem Mann

Am 22.04.2019 kam es laut Polizei in den späten Abendstunden in Moers zu einem verbotenen Autorennen, bei dem der Fahrer eines der beteiligten PKW mit hoher Geschwindigkeit gegen einen vorausfahrenden Pkw prallte. Die Fahrerin des Pkw wurde zunächst schwer verletzt, verstarb am 25.04.2019 jedoch infolge der erlittenen schweren Verletzungen in einem Duisburger Krankenhaus.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen die Person Kushtrim Hoti. Er konnte an den bekannten Anlaufanschriften nicht angetroffen werden. Es steht zu vermuten, dass er sich nach dem Tod der Unfallbeteiligten abgesetzt hat und nunmehr auf der Flucht ist. Er ist kosovarischer Staatsbürger mit Verbindungen in den Kosovo, so dass auch möglich ist, dass der Mann Deutschland bereits verlassen hat oder zeitnah verlassen will.

Wer hat ihn gesehen? Wer kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Er wird als 180cm groß und athletisch beschrieben. Die Polizei hat Fotos von ihm veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise können an die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203/280-0 oder der Email-Adresse poststelle.duisburg@polizei.nrw.de weitergegeben werden. Die Polizei Nordrhein-Westfalen nimmt Hinweise auch über ihr Online-Portal entgegen.

