Bamberg vor 1 Stunde

Notbremsung erfolglos

Zwei Tote nach "Böhse Onkelz"-Konzert - Mann und Frau werden von Bahn erfasst

In Frankfurt am Main sind in der Nacht zum Samstag (23. Juli 2022) zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau hielten sich auf den Gleisen auf - eine S-Bahn erfasste sie tödlich.